Simona Baglivo ritrovata nel Parco di Colle Oppio: era scomparsa ad agosto da una clinica È viva ed è in buone condizioni fisiche la 38enne Simona Baglivo ritrovata nel Parco di Colle Oppio al centro di Roma. Si era allontanata da una clinica di Genzano ad agosto scorso.

A cura di Alessia Rabbai

Simona Baglivo è stata ritrovata nel Parco di Colle Oppio a Roma. Trentotto anni, si era allontanata da una clinica di Genzano, ai Castelli Romani ed era scomparsa. A ritrovarla dopo due mesi in cui non si avevano più sue notizie e se ne era persa ogni traccia sono stati gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, durante un'operazione di bonifica dell'area verde al centro della Capitale. Infatti i vigili urbani martedì 17 ottobre si trovavano nel Parco di Colle Oppio per uno sgombero e hanno identificato alcune persone nell'area. Ad attirare gli agenti sono stati i comportamenti della donna, che sembrava disorientata, si vedeva che non stava bene e non si sentiva a suo agio.

Gli agenti gli si sono avvicinati e l'hanno rassicurata. Sono riusciti a risalire alla sua identità accorgendosi che si trattava della donna che si era allontanata da una clinica di Genzano. Una paziente psichiatrica, aveva bisogno di cure mediche e di prendere farmaci. Non è chiaro come abbia fatto da sola ad arrivare al centro di Roma, presumibilmente ha preso i mezzi pubblici.

Ritrovata a Colle Oppio era scomparsa da una clinica

Simona Baglivo era scomparsa da una clinica di Genzano. Uscita dalla struttura e allontanatasi volontariamente il 16 agosto socrso, se ne erano perse le tracce. I famigliari preoccupati la stavano cercando e avevano lanciato un appello, per chiedere a chiunque l'avesse vista di avvisare le forze dell'ordine.

Al momento della scomparsa indossava una canottiera a righe bianche e blu, jeans scusi, scarpe da ginnastica nere e una borsa a tracolla nera. Appello che è stato condiviso dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi Odv. Da quanto si apprende non è la prima volta che Simona si è allontanata ma era già successo in passato. Tutti episodi che fortunatamente si sono conclusi con il lieto fine.