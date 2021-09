Sigillata la palestra della legalità a San Basilio, Raggi: “Atto intimidatorio, non ho paura” “Un atto intimidatorio, ma non ho paura” è il commento di Virginia Raggi davanti alle serrande della ‘palestra della legalità’ di via Tranfi a Roma, sigillate nella notte per mano di ignoti. La sindaca stamattina è andata a San Basilio insieme a Giuseppe Conte, per la presentazione della lista del Movimento Cinque Stelle.

A cura di Alessia Rabbai

Operai al lavoro per rimuovere colla e silicone dalla palestra di San Basilio

Colla e silicone sulle serrande per sigillare la ‘palestra della legalità' di via Tranfo a San Basilio. La manomissione oggi, venerdì 3 settembre, in occasione dell'arrivo nel quartiere della periferia romana della sindaca Virginia Raggi, che stamattina ha incontrato i cittadini e ha presentato la lista del Movimento Cinque Stelle insieme al leader Giuseppe Conte, in vista delle elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. La sua candidatura bis nella corsa al Campidoglio è sostenuta da ben sei liste. Un gesto compiuto per mano di ignoti probabilmente nella notte, che ha fatto pensare ad un atto intimidatorio nei confronti di Raggi, la quale ha voluto la riqualificazione di quei locali, riaperti grazie alla sinergia e alla collaborazione con le Fiamme Oro, il gruppo sportivo della Polizia di Stato.

Raggi: "Atto intimidatorio, ma non ho paura"

Appreso quanto accaduto al suo arrivo, il commento di Raggi sulla vicenda è stato immediato: "#Avanticon coraggio, mi hanno chiamata la sindaca delle periferie ed oggi sono qui, in uno dei quartieri più veri e belli di Roma, perché sono tra i miei cittadini – si legge in un post pubblicato su Facebook – San Basilio e Roma stanno rinascendo. Oggi sono qui, insieme a Giuseppe Conte e tutta la squadra di persone che hanno deciso di impegnarsi per portare avanti la nostra rivoluzione gentile ed evitare che la città si blocchi e ritorni al passato. Noi guardiamo avanti. #SonoScomoda ma non ho mai avuto paura e non ne avrò adesso. Sempre a testa alta per Roma e i romani". I locali di vai Tranfo prima della riqualifica fortemente voluta dalla sindaca Raggi erano una base di spaccio del quartiere, ora sono destinati invece a diventare un luogo di socialità per i residenti e uno dei simboli nella Capitale della lotta alla criminalità.