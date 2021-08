Elezioni Comunali, Sportivi per Roma: allenatori, istruttori e atleti in lista per Virginia Raggi Sono sei le liste che sosterranno Virginia Raggi nella sua seconda corsa al Campidoglio alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. Tra queste ‘Sportivi per Roma’, formata da allenatori, istruttori ed atleti. Domani sabato 28 agosto la raccolta firme davanti alla Fontana dello Zodiaco ad Ostia.

Una lista di soli sportivi per sostenere Virginia Raggi, Cinquestelle, per la seconda volta in corsa al Campidoglio come aspirante sindaco di Roma alle elezioni del 3 e 4 ottobre, con sei liste al seguito. Istruttori, allenatori, direttori di impianti sportivi, atleti, dirigenti sportivi per la prima volta uniti politicamente insieme, una novità sul panorama nazionale. Come porta bandiera c'è Stefano Battistelli, ex nuotatore, primo atleta maschio a vincere una medaglia ai Giochi olimpici nel Nuoto.

Sabato 28 agosto la raccolta firme

Ad annunciare la lista degli sportivi anche il consigliere pentastellato Angelo Diario: "Sono sedici donne e ventitré uomini, tutti alla prima esperienza in politica, che si sono candidati con l'obiettivo di portare in Assemblea Capitolina i valori del mondo dello sport per tutti – si legge in un post pubblicato sulla sua bacheca Facebook – rispetto delle regole, rispetto per l'avversario, inclusione, socialità, salute e benessere. Non posso che augurargli il meglio e dire: avanti tutta!". Diario ha dato appuntamento ai romani per domani: "Sabato 28 agosto vi aspettiamo dalle ore 9 davanti alla Fontana dello Zodiaco in piazzale Cristoforo Colombo ad Ostia, per raccogliere le firme necessarie".

L'elenco dei candidati nella lista Sportivi per Roma

1 Fratta Mirco

2 Carfoli Sara

3 Sacchi Ivan

4 Grenga Vincenzo

5 Ottavi Daniele

6 Valentini Annalisa

7 Romagnoli Andrea

8 Tosato Simone

9 Baldassarri Domenico

10 Cavalleri Silvia

11 Manni Luana

12 Patitucci Alessandro

13 Moretti Daniele

14 Casu Lucrezia

15 Alessandroni Alessandro

16 Corbellini Giuseppe

17 Marchetti Andrea

18 Rotondi Luca

19 D'Amici Marco

20 Alno Emilio Claudio

21 Guerrieri Mirca

22 Gagliardi Gabriella

23 Federico Mattia Helio

24 Marras Manola

25 De Biase Giorgia

26 Antei Francesco

27 Barberini Valentina

28 Cavallini Simona

29 Cavagna Andrea

30 Centonà Marco

31 Cherubini Giovanna

32 Cignitti Veronica

33 Iacono Claudia

34 Miliante Ribeiro Rodrigo

35 Patitucci Ilaria

36 Spelonca Claudia

37 Tombellini Brunaldo

38 Uneddu Salvatore

39 Vincenzini Luca

Sei liste per Virginia Raggi

Virginia Raggi è sostenuta da sei liste nella sua seconda ricandidatura a sindaco di Roma: una lista del Movimento Cinque Stelle e cinque liste civiche. Oltre a ‘Sportivi per Roma', le altre sono ‘Virginia Raggi' formata da docenti e imprenditori, ‘Roma Ecologista' di cui capolista è Alessandro Bianchi, ex ministro ai Trasporti del secondo governo di Romano Prodi, con l'ex ministro Pecoraro Scanio, al cui fianco compare Lapo Sermonti, trentenne ricercatore Onu esperto in conservazione forestale; ‘Roma Decide' al cui interno ci sono avvocati, una ricercatrice del Cnr e giovani studenti e lista Donne, per la parità nel mondo del lavoro.