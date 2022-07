Si tuffa nel Lago di Bolsena e muore: il 21enne è Isam Rihai Celleno è in lutto per Isam Rihai, morto a 21 anni nel Lago di Bolsena a Capodimonte. La salma è stata riconsegnata alla famiglia, per la celebrazione dei funerali.

A cura di Alessia Rabbai

Isam Rihai, il 21enne morto nel lago di Bolsena a Capodimonte

È Isam Rihai il ragazzo di ventuno anni che è morto nel lago di Bolsena a Capodimonte lo scorso venerdì pomeriggio. A renderlo noto è stato il sindaco di Celleno, Marco Bianchi. Il primo cittadino del borgo del Viterbese ha scritto un lungo post sulla pagina Facebook istituzionale, un messaggio in ricordo del giovane e di cordoglio alla sua famiglia: "Dare l'ultimo saluto ad una persona così giovane è sempre molto difficile, soprattutto in circostanze assurde e dolorose come quelle che hanno trasformato un momento di spensieratezza in un'incredibile tragedia. Chi ha conosciuto Isam, come noi tutti in Comune, non può che ricordarne la gentilezza e la voglia di amicizia. Non una volta che incontrandolo non abbia salutato e chiesto "come stai?", non una volta che non si sia rivolto con un sorriso. Una morte assurda e profondamente ingiusta. Riposa in pace caro Isam, che la terra ti sia lieve, porteremo sempre il tuo sorriso nei nostri cuori". Isam viveva in una casa famiglia, che lo aveva accolto e cercava sostegno per diventare indipendente.

Isam si è tuffato nel lago di Bolsena ed è morto

Isam era in compagnia di due amici venerdì scorso quando ha fatto un tuffo nel lago di Bolsena e non è più riemerso. Le ricerche sono partite subito e sul posto hanno lavorato vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e carabinieri. Ma l'esito arrivato dopo alcune ore è stato drammatico: il corpo senza vita del ventunenne è stato ritrovato nel primo pomeriggio nei pressi del molo di Capodimonte e non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, nonostante l'intervento dei sanitari, che sono arrivati a bordo dell'ambulanza. Il personale sanitario ha tentato di rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito, perché non ha ripreso conoscenza. Sulla vicenda hanno lavorato i carabinieri della Compagnia di Montefiascone, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. La Procura ha riconsegnato la salma del giovane è alla famiglia e dato il via libera per i funerali.