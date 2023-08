Si tuffa dal pedalò e scompare: continuano le ricerche del ventenne al lago di Bolsena Continuano le ricerche del ventenne che è scomparso nelle acque del lago di Bolsena dopo essersi tuffato da una barca ieri, a Ferragosto.

A cura di Beatrice Tominic

Si è tuffato dal pedalò e poi non è più riemerso dall'acqua. È quanto accaduto ad un ragazzo di 20 anni che ieri, nella giornata di Ferragosto, si trovava al lago di Bolsena con alcuni amici. Sul posto sono immediatamente iniziate le ricerche per ritrovare il ragazzo, alle quali hanno partecipato i sommozzatori eliotrasportati dei vigili del fuoco della provincia di Roma e una barca appositamente attrezzata per il salvataggio dei vigili del fuoco di Viterbo.

Il tuffo e le ricerche

Oltre a loro, sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Il ragazzo si sarebbe tuffato verso le ore 15 nelle acque antistanti la Spiaggia di Capodimonte: visto che non riemergeva dall'acqua, i suoi amici hanno subito lanciato l'allarme.

Le ricerche sono partite immediatamente. Si sarebbero dovute interrompere qualche ora dopo il tramonto, ma sono continuate per tutta la notte. Ad occuparsi delle ricerche, anche notturne, i carabinieri a bordo dei loro mezzi d'acqua e i pompieri: quelli di Roma con le barche e la squadra di sommozzatori, quelli di Roma con gli elicotteri. Secondo quanto riporta Tuscia Web.it, nella tarda serata si sarebbero diffuse voci sul presunto ritrovamento del cadavere, non ancora confermate dai soccorritori.

L'avviso del comune: rinviate le celebrazioni di Ferragosto

Nel tardo pomeriggio di ieri, il comune di Capodimonte ha preso la decisione di rinviare le celebrazioni tradizionali organizzate per la serata di Ferragosto. Dallo spettacolo pirotecnico, rinviato alla giornata di oggi, mercoledì 16 agosto 2023 alle ore 23, all'estrazione della tombola, riprogrammata per la stessa giornata, ma alle ore 20, fino alla processione della chiesa Parrocchiale alla Chiesa di San Rocco, rinviata alle 21 di oggi. La scelta, spiega il comune di Capodimonte con un apposito post sui social, è stata presa "per rispetto della famiglia e per garantire le operazioni di ricerca e soccorso".