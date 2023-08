Lago di Bolsena, si tuffa dal pedalò e scompare: si cerca un ragazzo di 20 anni I sommozzatori cercano un ragazzo di vent’anni scomparso nel Lago di Bolsena a Capodimonte nel pomeriggio di Ferragosto.

Sono ore di apprensione per un ragazzo di vent'anni, scomparso nel Lago di Bolsena in provincia di Viterbo. Le ricerche da parte di vigili del fuoco e carabinieri sono in corso. I fatti si sono verificati nelle scorse ore, nel pomeriggio di Ferragosto, intorno alle 18. Una giornata che per molti è occasione di svago o relax. Secondo le informazioni apprese finora il giovane era su un pedalò davanti alla riva di Capodimonte, uno dei Comuni rivieraschi, quando si è tuffato ma non è più rimerso.

Le persone che erano con lui non vedendolo tornare in superficie si sono subito preoccupate e hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente dei soccorritori. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni.

I sommozzatori hanno ispezionato i punti ricoperti dalla vegetazione e scandagliato il fondale alla ricerca del ragazzo. La speranza è che sia vivo e che sia riuscito in quale modo a mettersi in salvo raggiungendo la riva. I carabinieri della Compagnia di Montefiascone lo cercano a terra, perlustrando l'area circostante a dov'è scomparso e in acqua con una motovedetta dell'Arma. Fondamentali saranno le prossime ore. Le ricerche proseguono. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. Al momento non si hanno notizie, si attendono aggiornamenti.

Ad Anguillara un 19enne è annegato nel lago a giugno

Sempre dopo un tuffo dal pedalò è morto un diciannovenne che lo scorso 29 giugno è scomparso nel Lago di Bracciano in provincia di Roma ad Anguillara Sabazia. I sommozzatori ne hanno ritrovato il corpo quattro giorni dopo all'altezza di via Reginaldo Belloni, a circa 300 metri dalla riva.