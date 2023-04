Si sveglia per un rumore e si trova davanti un rapinatore: anziana minacciata con bastone e spray La rapina è avvenuta a Maniano, in provincia di Frosinone. La donna, costretta a consegnare soldi e gioielli, si trova in ospedale in stato di shock.

A cura di Natascia Grbic

Una donna di settantasette anni è stata rapinata la scorsa notte nella sua abitazione di Maniano, in provincia di Frosinone. L'anziana si è svegliata di soprassalto, trovandosi davanti un uomo a volto coperto armato di bastone e spray urticante, che l'ha minacciata intimandole di consegnare tutto l'oro e i soldi che aveva in casa. Sono stati momenti di terrore per la donna, che ha seriamente temuto per la sua incolumità.

Dopo aver portato via soldi e gioielli, la donna ha immediatamente chiamato i carabinieri. I militari sono giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118, che hanno portato la 77enne all'ospedale Spaziani di Frosinone in preda a un forte stato di agitazione.

Sul caso indagano i carabinieri. Secondo le prime informazioni, l'uomo ha agito a volto coperto per non farsi riconoscere dalla donna. Non è escluso quindi, che lei lo conosca e sappia perfettamente chi sia. Gli investigatori hanno avviato la rilevazione delle impronte digitali e stanno vagliando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona, soprattutto quelle delle abitazioni che si trovano in prossimità del luogo della rapina.

L'uomo ha fatto perdere le sue tracce subito dopo aver rapinato la donna. Molto probabilmente conosceva bene le sue abitudini e aveva studiato il colpo nei minimi dettagli prima di metterlo a segno. Per salire nella sua abitazione, che si trova al primo piano, ha usato una scala, con la quale è riuscito a entrare da una finestra. L'anziana, sotto shock, non è stata fortunatamente aggredita fisicamente e non ha riportato ferite, anche se ci metterà del tempo prima di riprendersi dall'agitazione.