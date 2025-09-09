Ritrovata una donna scomparsa a Casal Boccone, era in forte stato confusionale

I soccorritori sul luogo del ritrovamento della donna scomparsa a Casal Boccone

È stata ritrovata la donna dispersa in via di Casal Boccone a Roma. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 8 settembre, in zona la Cinquina-Bufalotta. La donna si trovava in forte stato confusionale, soccorsa, è stata subito trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuto un vasto dispiegamento di soccorritori, tra vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale sanitario. Da quanto si apprende orasta bene, non rischia di morire. Una vicenda quella in cui è rimasta coinvolta la donna, che avrebbe potuto finire con esiti ben più gravi, ma che fortunatamente si è conclusa con il lieto fine.

Secondo quanto ricostruito finora al momento del ritrovamento erano circa le 9.30 di oggi. I carabinieri dopo ore di ricerche intense hanno trovato la donna. Era tra la vegetazione in un forte stato confusionale e aveva biosogno di cure immediate. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno lavorato alle ricerche Squadra di Nomentano 6/A, l'elicottero 162, con i Nuclei Speleo Alpino Fluviali, i cinofili, del servizio di topografia applicata al soccorso e il Nucleo Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto. Per le operazioni di ricerca i soccorritori hanno usato anche droni con il supporto della sala operativa avanzata, che hanno esaminato il territorio dell'alto, raggiungendo anche zone impervie.

La donna era dispersa da ieri sera, quando è uscita dalla sua abitazione ed è stata vista camminare lungo via di Casal Boccone. I famigliari non vedendola rientrare dopo molte ore, dato che era tarda serata e non riuscivano a mettersi in contatto con lei, ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Subito si è attivata la macchina delle ricerche. Ritrovata la donna, è stata affidata al personale sanitario, che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie.