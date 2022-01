Si spara per sbaglio al poligono di tiro: 61enne salvato da un carabiniere fuori servizio L’uomo è stato portato in ospedale al Gemelli di Roma: non è in pericolo di vita.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 61 anni si è sparato alla gamba per sbaglio mentre si stava esercitando al poligono Porta Neola, a San Vittorino Romano. La scena è stata vista da un carabiniere fuori servizio, pure lui al poligono di tiro per esercitarsi, che l'ha immediatamente soccorso, prestandogli le prime cure e tentando di tamponare l'emorragia alla gamba. Il militare ha dato l'allarme e aiutato l'uomo fino all'arrivo dei soccorsi, giunti tempestivamente sul posto con l'elisoccorso. Portato immediatamente al Policlinico Gemelli, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno immediatamente ricoverato. Si è temuto per la sua vita, ma grazie anche all'intervento del carabiniere fuori servizio, che ha tamponato la ferita impedendo all'emorragia di farlo morire dissanguato, il 61enne si è salvato e non è in pericolo di vita.

Si spara per sbaglio al Poligono: ricoverato al Gemelli

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di San Vittorino Romano. Tanta paura per l'uomo, che fortunatamente se la caverà e non rischia la vita a causa della ferita. Cosa sia successo e come abbia fatto a spararsi sulla coscia destra, non è ancora chiaro, anche se è accertato si sia trattato di un incidente. Forse una distrazione, magari l'arma è scivolata facendo partire un colpo che, per pura fortuna, non si è rivelato letale andando a colpire gli organi vitali. L'uomo, regolarmente iscritto al centro, andava a esercitarsi da tempo al poligono. Una disavventura, quella che gli è capitata, che lo lascerà convalescente per un po' di tempo data la gravità della ferita, ma che ha avuto il suo lieto fine dato che non rischia la vita.