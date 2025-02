video suggerito

Si sente male in un centro analisi senza defibrillatore né medico e muore: aperta un'inchiesta Pare non ci fossero né defibrillatore né medico. Gli investigatori indagano sulla morte di una 92enne, che ha avuto un malore in un centro analisi di Roma.

A cura di Alessia Rabbai

I carabinieri coordinati dalla Procura indagano sulla morte di una donna di novantadue anni, che si è sentita male all'interno di un centro analisi in piazza Capri, nel quartiere Montesacro a Roma sabato scorso primo febbraio. Gli accertamenti sono in corso, per il fatto che pare mancasse il defibrillatore. Inoltre sembra che quando l'anziana ha accusato il malore il medico non fosse presente in struttura. I famigliari, scossi per l'accaduto, hanno sporto denuncia, rivolgendosi alla stazione dei carabinieri, che hanno raccolto le informazioni necessarie e inviato l'informativa in Procura. Le indagini al momento sono a carico di ignoti, sulla salma della donna è stata svolta l'autopsia.

La donna si sente male nel centro analisi

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto l'anziana si trovava all'interno del centro analisi insieme ad un famigliare, una struttura privata, per sottoporsi ad un esame di routine. Improvvisamente è stata colta da un malore e ha perso i sensi. Subito il personale del centro ha dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Quando il personale sanitario è giunto nel centro però per l'anziana purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita, era già deceduta.

Centro analisi senza defibrillatore né medico

Dai successivi accertamenti fatti sembra che all'interno del centro analisi non ci fossero né il defibrillatore, né un medico. Lo stumento per la rianimazione forse si sarebbe rivelato fondamentale per salvare la vita alla donna. Gli investigatori vogliono capire se il decesso sia riconducibile ad una tragica fatalità legata anche all'età avanzata oppure se, qualora fosse stata soccorsa con il defibrillatore in tempo, sarebbe sopravvissuta.

Stessi accertamenti verranno svolti in merito alla presunta assenza del medico dalla struttura nel momento in cui la donna si è sentita male. Nel centro analisi per le verifiche necessarie a ricostruire la dinamica dell'accaduto hanno lavorato i carabinieri del Nas e il personale della Asl.