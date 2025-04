video suggerito

Si sente male in crociera e la nave è costretta a rientrare in porto: salvato dalla Guardia Costiera Paura su una nave da crociera partita da Napoli e diretta in Sardegna nella serata di ieri, venerdì 4 aprile: un uomo ha avuto un malore ed è intervenuta la Guardia Costiera.

A cura di Beatrice Tominic

Paura in una nave da crociera partita ieri, venerdì 4 aprile da Napoli e diretta ad Olbia, in Sardegna. Un uomo, uno dei viaggiatori che si trovavano a bordo, si è sentito male all'improvviso. Per ricevere i soccorsi necessari, la nave è stata costretta a rientrare in porto, per un'evacuazione di urgenza, a Ponza, nel litorale del basso Lazio. Sul posto, per aiutare il malcapitato, sono arrivati i militari della Guardia Costiera e gli operatori sanitari del 118 arrivati con l'elisoccorso, per trasportare l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

L'arrivo dei soccorsi dopo il malore in crociera

I fatti, come anticipati, sono avvenuti nella tarda serata di ieri, venerdì 4 aprile 2025, quando un uomo che si trovava a bordo si è sentito male, colpito da un sospetto ictus. Il medico di bordo è immediatamente intervenuto, poi ha attivato la procedura prevista, con il supporto a distanza del Centro Internazionale Radio Medico (C.I.R.M.).

Una volta compreso che si trattava di un caso grave e urgenze, sono stati attivati i soccorsi dalla terraferma, con la richiesta di intervento del Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera di Roma. La nave ha invertito la rotta ed è arrivata nel porto di Ponza. Nel frattempo la Direzione Marittima del Lazio, dopo aver preso visione della posizione della nave ha incaricato l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza di predisporre il soccorso: a salpare è stata la motovedetta SAR CP 308, che ha trasportato l'anziano e il medico di bordo fino a Ponza, per permettergli di continuare con le cure anche durante il tragitto.

Il secondo trasporto d'urgenza in elisoccorso

La motovedetta ha attraccato nel Molo Musco di Ponza, ma il paziente si trovava ancora in condizione critiche. Così è stato richiesto un nuovo trasporto d'urgenza. Sul posto è arrivato immediatamente un elisoccorso che lo ha trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove l'uomo è stato ricevuto immediatamente da medici e infermieri e dove si trova ancora adesso, ricoverato e sotto osservazione.