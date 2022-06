Si scontra con un’auto dei carabinieri e perde una ruota: termina così fuga di un fuoristrada rubato Si è conclusa con un incidente a Grottaferrata la fuga di una Range Rover rubata a Roma la scorsa notte. Dopo l’impatto, il ladro è fuggito: è caccia all’uomo.

A cura di Beatrice Tominic

È successo la scorsa notte: un'automobile rubata a Roma ha concluso la sua fuga con un incidente a Grottaferrata, comune nel territorio del Castelli Romani, a sud della capitale. È qui che il conducente, dopo aver rubato una Range Rover, si è scontrato con un'automobile dei carabinieri, che lo inseguivano, mettendo fine all'inseguimento.

L'inseguimento dei carabinieri

Una volta arrivato nelle strade di Grottaferrata, il conducente della Range Rover rubata è stato vittima di un incidente. Non appena arrivata nel comune dei Castelli Romani, l'automobile rubata è stata tallonata da un veicolo dei carabinieri. I militari, allertati con l'invio di una segnalazione, hanno intercettato il mezzo ricercato: la Range Rover rubata, un'automobile di colore nero, stava percorrendo viale Vittorio Veneto in direzione Marino, a poco più di 4 chilometri di distanza.

Di fronte ai militari il conducente ha finto di accostarsi, come racconta Castelli Notizie.it in un articolo, poi però è ripartito, provando a fuggire: è in quel momento che i carabinieri hanno iniziato ad inseguirlo. Convinto di averli seminati, ha invertito la marcia, quando si è ritrovato davanti l'automobile dei carabinieri.

L'incidente alla gomma

È stato proprio quando si è trovato di fronte i carabinieri che, continuando a procedere, c0è stato lo scontro fra la loro automobile e il mezzo rubato che è stato colpito sul lato anteriore destro. L'impatto con la volante dei carabinieri è stato così violento che la ruota si è staccata, non permettendo di fare alcuna manovra e, quindi, bloccando la fuga dell'auto rubata, ma non del ladro che, invece, è riuscito a fuggire.

Caccia all'uomo

I danni riportati a seguito dell'incidente sono stati soltanto materiali: le condizioni dell'uomo non gli hanno impedito di continuare la sua fuga a piedi e neanche i carabinieri hanno riportato ferite. Il furto dell'automobile è stato segnalato la notte stessa, verso le ore 4 e, secondo le prime ricostruzioni, la persona che si trovava al volante sarebbe stata un uomo di circa trenta anni. Sono ancora in corso le indagini della radiomobile di Frascati. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Grottaferrata per regolare la circolazione.