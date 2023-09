Si schiantano contro un bus, due feriti gravi: donna intrappolata in auto, soccorsa in eliambulanza L’automobile si è schiantata contro un bus Cotral: la donna è stata estratta dall’abitacolo e elitrasportata a Roma. Feriti anche l’uomo in auto e, più lievemente, l’autista del bus.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 6 settembre 2023, nel frusinate. Qui, lungo la strada regionale 509 che collega i comuni di Gallinaro e San Donato in Val di Comino, un'automobile si è schiantata contro un bus di una linea Cotral. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio i viaggiatori a bordo dell'automobile, una coppia abruzzese che è stata immediatamente soccorsa. La donna, in condizioni molto critiche, è stata elitrasportata in elisoccorso in un ospedale romano.

L'incidente e la dinamica

Secondo le prime ricostruzioni, stavano entrambi viaggiando lungo la strada regionale 509, all'altezza del bivio per il santuario della Madonna di Canneto, nel comune di Settefrati. L'automobile, una Fiat Panda, si è scontrata contro il bus Cotral della linea che attraversa le strade ciociare. L'impatto è stato devastante e i due abruzzesi, a bordo della macchina, hanno riportato ferite gravi.

L'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine

Non appena avvenuto lo schianto, sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario, oltre ai carabinieri e alla polizia locale.

Gli operatori del soccorso sanitario del 118 hanno immediatamente preso in cura la coppia abruzzese, che ha riportato i danni maggiori. Ferito anche il conducente del bus Cotral, che ha riportato una serie di lesioni lievi. A bordo della Fiata Panda, invece, l'uomo che è stato trasportato immediatamente a bordo di un'ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Sora. In condizioni peggiori la donna che, rimasta intrappolata all'interno del veicolo, è stata prima estratta dai vigili del fuoco e poi affidata al 118. Per la gravità delle ferite riportate, è stato necessario richiedere l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato la donna a Roma.