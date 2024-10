video suggerito

Si schianta nel sottopasso con la Lamborghini Huracan da 200mila euro: ferite una donna e una bimba L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di ieri, 9 ottobre all’interno di un sottopasso in via Alberto Bergamini, zona Casal Bruciato a Roma. Ferite una donna di 32 anni e una bambina di 10. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una Lamborghini Huracan dal valore di oltre 200mila euro completamente distrutta. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, per motivi ancora da accertare, all'interno di un sottopasso in via Alberto Bergamini, zona Casal Bruciato a Roma. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. La fotografia, pubblicata sulla pagina Instagram ‘Welcome to Favelas', mostra la Lamborghini bianca notevolmente danneggiata in seguito all'impatto con il guard rail e dietro la fuoriserie una scritta in rosso che recita: "Welcome to Casal Bruciato". La scritta era già presente sul muro del sottopassaggio oppure è comparsa in seguito all'incidente?

Ferite una donna e una bambina, soccorse in codice arancione

Stando a quanto si apprende, sono rimaste ferite una donna e una bambina di dieci anni. Entrambe viaggiavano all'interno della fuoriserie. Entrambe le ferite sono state soccorse dal personale sanitario del 118 e accompagnate in codice arancione al Policlinico Umberto I. Non sono in pericolo di vita.

Dinamica ancora incerta, chiuso il sottopasso

Sul posto sono arrivati per i rilievi gli agenti del Gruppo VI Torri della polizia locale di Roma Capitale. A loro spetterà ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto intorno alle 21 di ieri, 9 ottobre. Il sottopasso, tra l'altro, era stato riaperto da poche ore dopo una chiusura dovuta a un muro di contenimento ritenuto pericolante. A causa dell'incidente, i vigili urbani hanno disposto una nuova chiusura del sottopassaggio.