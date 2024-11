video suggerito

Si schianta in moto contro un furgone sull’Appia, morto un ragazzo di 16 anni Un ragazzo di sedici anni è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale lungo la via Appia, nel territorio di Itri. Il minore si è scontrato con un furgone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

132 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un ragazzo di sedici anni è morto nel pomeriggio di ieri, giovedì 31 ottobre, in un incidente stradale sul territorio di Itri, in provincia di Latina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il minore era alla guida di una moto su via Appia quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un furgone. Per il 16enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa della violenza dell'impatto con l'asfalto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri dell'unità radiomobile di Scauri per i rilievi del caso. Nell'incidente sono rimasti coinvolte in modo marginale anche due auto e un'altra moto, alla cui guida c'era un ragazzo di diciassette anni. Quest'ultimo è rimasto ferito in modo lieve e portato in ospedale a Formia. Illesi invece gli altri due concenti delle auto, così come quello del furgone.

Sull'incidente verrà molto probabilmente aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio stradale. Al momento la dinamica non è ancora chiara, e i militari stanno indagando per capire come abbiano fatto i vari mezzi a scontrarsi, e accertare così eventuali responsabilità. Il conducente del furgone è stato sottoposto ai test di routine per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga.