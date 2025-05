video suggerito

Si schianta contro un albero su via Ardeatina: morto un uomo, quattro feriti gravissimi Il conducente di una macchina ha perso il controllo della vettura in via Ardeatina al chilometro 16, nel territorio di Pomezia. Un uomo è morto, quattro persone sono gravissime. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in via Ardeatina, nel territorio di Pomezia. Per cause ancora da chiarire, una macchina con a bordo cinque persone è uscita fuori strada al chilometro sedici, schiantandosi contro un albero. L'impatto è stato violentissimo, con la vettura che si è completamente distrutta. Un uomo è morto, mentre gli altri quattro occupanti dell'auto sono stati estratti dall'auto dai Vigili del Fuoco in gravissime condizioni e assicurati alle cure del personale sanitario del 118.

Cosa sia accaduto e come abbia fatto il conducente della macchina a perdere il controllo, è al vaglio degli agenti della Polizia Locale giunti sul posto. Le persone che si trovavano nell'auto erano rimaste incastrate, tanto che si è reso necessario l'intervento della squadra di Pomezia dei Vigili del Fuoco. La strada è stata chiusa dagli agenti della Polizia Locale, i rilievi sono tuttora in corso al fine di riuscire a comprendere la dinamica del sinistro.

Per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano gravissime, e sembra sia deceduto praticamente sul colpo. I Vigili del Fuoco lo hanno estratto dalla macchina ormai senza vita, e gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.