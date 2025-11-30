Si schianta contro un albero, muore nell’incidente il 23enne Raffaele Di Giorgio: era paracadutista della Folgore

Raffaele Di Giorgio.

Ha perso il controllo della sua automobile ed è uscito fuori strada. Poi lo schianto. È morto nel corso della mattina di ieri, sabato 29 novembre 2025, Raffaele Di Giorgio, giovane paracadutista della Folgore di Campagnano. Si trovava alla guida della sua automobile, una Lancia Y, quando ha perso il controllo e si è schiantato contro un albero. Sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato il giovane verso l'ospedale di Bracciano. Poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria, il giovane ha perso la vita.

Chi era Raffaele Di Giorgio, il paracadutista di 23 anni morto nell'incidente

Raffaele Di Giorgio aveva 23 anni ed è cresciuto a Campagnano. Era in forza al 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, II BTR “Le Aquile”. Appassionato di sport, prima di iniziare a lavorare ha frequentato corsi di minibasket e nuoto e ha fatto parte della squadra di calcio della sua città. Sono in molti, sui social, a dedicargli parole di addio e dolore per l'accaduto.

"Con immenso dolore apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro Fratello Raffaele, caduto tragicamente in un incidente stradale. Alla sua famiglia, ai suoi commilitoni e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo, esprimiamo il nostro più profondo e sincero cordoglio – scrivono dall'associazione Good Guys in Bad Lands – Il suo esempio di dedizione, coraggio e spirito di corpo rimarrà vivo nei cuori di tutti noi, custodito come si custodisce ciò che non muore mai".

L'addio a Raffaele Di Giorgio, morto a 23 anni per un incidente

Uno dei primi messaggi arrivati per la dolorosa scomparsa di Di Giorgio è stato dalla società di calcio Real Campagnano: "Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Raffaele Di Giorgio, ex tesserato del settore giovanileAlla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze della società Real Campagnano, dello staff e di tutto l’ambiente rossoblù", scrivono.

"Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Raffaele Di Giorgio, che ha fatto parte della nostra famiglia sportiva nel settore minibasket. La società Basket Parco di Veio e tutto lo staff si uniscono al dolore dei suoi cari, esprimendo la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore", aggiungono dalla società Basket Parco di Veio.

"L’impianto sportivo RVN Campagnano esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Raffaele Di Giorgio, il giovane venuto a mancare questa notte nella nostra comunità. Siamo profondamente costernati per una perdita così dolorosa e ingiusta. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli volevano bene. A loro va il nostro pensiero più sincero e la nostra vicinanza", scrivono dal team di RVN Campagnano.