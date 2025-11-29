roma
Incidente in via Braccianese, ferito un ragazzo di 23 anni: è gravissimo

È gravissimo un 23enne rimasto coinvolto in un incidente con la sua auto su via Braccianese a Roma. Indagano gli agenti della polizia locale.
A cura di Alessia Rabbai
Un grave incidente stradale è avvenuto lungo via Braccianese a Roma. Il sinistro risale alla mattina presto di oggi, sabato 29 novembre, e si è verificato nel quadrante Nord della periferia Romana. A rimanere coinvolto è un ragazzo di ventitré anni, rimasto gravemente ferito. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e il personale sanitario.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 4.30. Il ragazzo era alla guida della sua auto, una Lancia Ypsilon, e stava percorrendo via Braccianese quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, potrebbe aver perso il controllo al volante, mentre si trovava nel tratto compreso tra i chilometri 12.100 e 12.500. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, che stanno cercando di ricostruire gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Gli agenti sono stati impegnati con i rilievi tutta la mattina, al momento pare che si tratti di un incidente autonomo nel quale appunto è rimasto coinvolto un solo veicolo. Sul posto, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, è giunto il personale sanitario con l'ambulanza, che ha soccorso e preso in carico il giovane, trasportandolo all'ospedale Padre Pio. Arrivato nel nosocomio di Bracciano, il paziente è stato affidato alle cure dei medici.

