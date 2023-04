Si schianta contro un albero, la vittima è il 22enne Victor Dumitru: in condizioni disperate l’amico Si chiamava Victor Ionut Dumitru il giovane di ventidue anni morto nell’incidente avvenuto la scorsa notte su via Filippo Fiorentini a Roma. Ancora grave l’amico.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Victor Ionut Dumitru il ragazzo morto nell'incidente avvenuto a Roma, nella zona di Casal Bruciato, nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane, di appena ventidue anni, si è schiantato con la sua Audi A3 contro un albero in via Filippo Fiorentini, morendo sul colpo. Gravissimo l'amico, ancora ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento la dinamica non è ancora molto chiara: ciò che è certo è che Victor ha perso il controllo della macchina per cause ancora sconosciute, andando a sbattere con violenza contro l'albero, poi abbattuto per questioni di sicurezza dai vigili del fuoco. Le indagini si concentrano anche sulle condizioni del manto stradale, la cui sconnessione potrebbe aver fatto perdere il controllo al ragazzo.

Una delle ipotesi riportate da Il Messaggero è che la causa dell'incidente potrebbe essere una buca mal segnalata. Pochi metri prima del punto d'impatto, infatti, si trova una rete arancione, a segnalare un avvallamento pericoloso. Da capire se ci fosse già o se sia stata aggiunta dopo l'incidente in cui ha perso la vita il 22enne.

La tragedia è avvenuta verso le 3 di notte. Immediati i soccorsi del 118, con gli operatori sanitari che hanno tentato di tutto per salvare la vita al ragazzo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, Victor Dumitru era già morto. L'impatto con l'albero gli è stato fatale, e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le indagini proseguono a 360 gradi per capire come mai il giovane abbia perso il controllo dell'auto.