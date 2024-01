Si schianta con l’auto contro un muro di cinta, morta Luisa Torroni: domani i funerali Luisa Torroni aveva 72 anni. Si è schiantata con la sua auto contro un muro di cinta probabilmente per un malore ed è morta sul colpo. Domani i funerali a Ferentino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Luisa Torroni la donna di settantadue anni morta la mattina del 2 gennaio in un incidente stradale in via Torre Noverana a Ferentino, in provincia di Frosinone. La donna, che si è schiantata con la sua Fiat 600 contro un muro di cinta, è deceduta praticamente sul colpo. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre vetture, la pensionata ha perso il controllo della sua auto molto probabilmente per un malore.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Locale e i soccorritori del 118, oltre ai Vigili del Fuoco, che hanno provato senza successo a rianimare la 72enne. È stata fatta atterrare un'eliambulanza per portare la donna d'urgenza in ospedale, ma è stato tutto inutile e il mezzo è ripartito purtroppo senza la paziente. Dopo vari tentativi, il personale sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Subito sono cominciate le indagini, con la conclusione che la donna si è molto probabilmente sentita male proprio mentre stava guidando, impattando violentemente contro un muro di cinta che si trovava in strada dopo aver perso il controllo della Fiat 600. Era a poche centinaia di metri da casa: l'allarme è stato dato da un automobilista di passaggio che ha notato l'auto distrutta sull'erba a lato della carreggiata, con all'interno ormai il corpo della donna privo di vita. Sono stati i Vigili del Fuoco a estrarre il corpo della donna dall'auto, dove era rimasto incastrato.

I funerali della donna, molto benvoluta a Ferentino dove viveva, si terranno domani nella chiesa di San Antonio Abate.