Si schianta con l’auto contro un albero: nel tragico incidente muore a 25 anni Francesco Iannotta

Francesco Iannotta, il giovane morto nell’incidente. Foto da Facebook.

Terribile incidente la notte scorsa ad Aprilia, nella zona di Campoverde, dove un giovane di 25 anni ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro un albero. L'impatto è stato fortissimo e si è rivelato fatale: il venticinquenne è morto sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimare il giovane, era morto sul colpo: si chiamava Francesco Iannotta.

Organizzati per il prossimo sabato i funerali del giovane, che si terranno nel pomeriggio ad Aprilia, dove il venticinquenne risiedeva e lavorava nella ditta di costruzioni di famiglia.

La dinamica del tragico incidente e l'arrivo dei soccorsi

L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso il giovane per provare a rianimarlo. Per lui è apparso presto chiaro che non ci fosse ormai più nulla da fare: è morto subito dopo lo schianto. Oltre a loro, hanno raggiunto il luogo del terribile incidente anche i carabinieri della stazione di Aprilia che si sono occupati dei rilievi del sinistro, che sembra essere un incidente autonomo con l'auto del venticinquenne come unico veicolo coinvolto, e per chiudere la strada al traffico, gestendo la viabilità.

Chi era Francesco Iannotta: sabato i funerali

Francesco Iannotta, come anticipato, aveva 25 anni. Era residente ad Aprilia, dove la sua famiglia gestisce una ditta di costruzioni, nota e apprezzata, in cui anche lui lavorava. Come mostrava sui social network, era molto orgoglioso del suo mestiere: spesso condivideva immagini di muratori al lavoro o sue foto in cantiere. La comunità cittadina è scossa per la sua perdita.

I funerali del venticinquenne morto nel terribile incidente sono stati organizzati per il prossimo sabato, dopo che l'autorità giudiziaria ha dato l'ok. Si terranno sabato 24 gennaio 2026 nella chiesa San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti in piazza Roma ad Aprilia alle ore 15, mentre la camera ardente è stata allestita presso il cimitero di Aprilia.