Si schianta con l'auto contro un albero: morto un uomo a Viterbo Per l'anziano, un uomo di settant'anni, non c'è stato nulla da fare. Soccorso immediatamente, è deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia ieri sera a Viterbo: un uomo è morto dopo essersi scontrato contro un albero con la sua auto in strada Terme. Si tratta di un anziano di settant'anni deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. L'impatto è stato violentissimo, ed è morto praticamente sul colpo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il corpo dell'uomo dalle lamiere dell'auto. Subito portato in ospedale, è stato preso immediatamente in carico dai medici, che non hanno potuto fare nulla per lui. Le ferite riportate erano troppo gravi, e l'anziano non ce l'ha fatta a sopravvivere.

Nel sinistro non sono coinvolte altre vetture, si è trattato di un incidente autonomo. Da capire come mai l'uomo abbia perso il controllo del mezzo e si sia schiantato contro l'albero: se per una distrazione, un malore o un colpo di sonno.

Si schiantano contro un albero, gravi due 25enni

Nel fine settimana, sempre in provincia di Viterbo, due giovani sono rimasti coinvolti in un grave incidente d'auto. Le loro condizioni erano talmente gravi che sono stati elitrasportati in ospedale con l'elicottero, in modo da essere presi in carico dai medici nel più breve tempo possibile. Anche in questo caso, la loro macchina è finita contro un albero e non ci sono altre vetture coinvolte. L'incidente è avvenuto nella notte sulla Castrense, nel tratto stradale compreso tra Canino e Montalto di Castro. Le cause sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine, che indagano sulla dinamica.