Si schianta con la moto il giorno del compleanno della figlia: Antonio Mattioli muore a 39 anni

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Antonio Mattioli l'uomo morto ieri in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto in via la Quercia, a Supino, in provincia di Frosinone. Per il 39enne, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: nonostante l'immediato intervento del 118 è deceduto praticamente sul colpo a causa del violento impatto con l'asfalto, che gli ha causato ferite letali. Gli operatori sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale stazione, l'incidente che ha causato la morte di Mattioli non ha visto il coinvolgimento di altre vetture.

Operaio in un'azienda di Colleferro, lascia una moglie e tre figli piccoli: a rendere ancora più tragico il suo decesso, come riportato da Il Messaggero, il fatto che sia avvenuto nel giorno del compleanno di una delle figlie. Sembra che il 39enne, che aveva una grande passione per le moto, abbia deciso di uscire a fare un giro. Quella che però doveva essere una semplice uscita, si è tramutata in un evento terribile per Mattioli e tutta la sua famiglia.

Antonio Mattioli era molto conosciuto nel paese dove viveva. Tutti lo ricordano come una persona gentile, disponibile e alla mano, innamorato della propria famiglia.

La salma dell'uomo è stata portata all'ospedale Spaziani di Frosinone, in attesa che il magistrato dia il nulla osta per la restituzione della salma ai familiari. Al momento non è chiaro cosa abbia fatto perdere a Mattioli il controllo della moto. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica del sinistro e capire se, a causare il sinistro, siano state le condizioni della strada.