Si scaglia su un turista americano e lo accoltella: l’aggressore ha 16 anni Ha accoltellato un turista americano al Colosseo, dopo una lite per futili motivi: l’aggressore ha 16 anni e si è allontanato da una casa famiglia di Teramo qualche anno, ma nessuno dalla struttura lo ha mai segnalato.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Si è scagliato addosso ad un turista americano dopo una lite nata per futili motivi, accoltellandolo all'avambraccio sinistro e al fianco destro: l'aggressore, un giovane italiano, non è neanche maggiorenne, ha appena 16 anni.

La discussione, finita con l'accoltellamento, è iniziata quando i due giovani, con i loro rispettivi gruppi, si sono incontrati a pochi passi dal Colosseo, in largo Corrado Ricci, fra la notte di venerdì e quella di sabato, verso le ore 3. Dopo qualche spinta, uno dei ragazzi del gruppo di italiani ha estratto dalle tasche un coltello, ferendone uno dell'altra comitiva, un olandese che vive negli Stati Uniti dal 2002.

La lite e l'accoltellamento

I due gruppi, quello di turisti americani e quello con i ragazzi di Roma, che secondo le prime ricostruzioni sarebbero stati entrambi composti da 5 persone, si trovavano poco distanti dal Colosseo nella notte fra venerdì e sabato quando, dopo essersi appena incrociati, è scoppiato un diverbio. È stato allora che il sedicenne, come racconta il Messaggero in un articolo pubblicato oggi, si è scagliato contro il ragazzo dell'altro gruppo, ferendolo con tagli all'avambraccio sinistro e al fianco destro con un coltello.

Secondo quanto hanno appreso gli inquirenti, si tratta di un ragazzo residente in una casa famiglia di Tortoreto, in provincia di Teramo da cui si era allontanato già qualche anno fa senza che nessuno, dalla struttura, segnalasse la sua assenza. Fino ad ora, sembra che si sia trovato a vagare per la capitale, trovando alloggi di fortuna e formando, insieme ad altri ragazzi, una piccola banda.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Sul luogo dell'aggressione sono arrivati immediatamente i carabinieri della compagnia di piazza Venezia: i militari sono riusciti a fermare alcuni dei ragazzi rimasti sul posto, fra cui il ferito, mentre altri sono riusciti a fuggire. Il ragazzo ferito, che fortunatamente ha riportato lesioni superficiali, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santo Spirito dove è stato curato dai medici e dagli infermieri del personale sanitario che hanno giudicato le ferite guaribili in pochi giorni.

Le indagini e la casa famiglia

Nel frattempo i carabinieri hanno aperto le indagini per trovare il sedicenne che ha aggredito il turista: nonostante la fuga, è stato rintracciato all'alba. Una volta fermato ha provato a negare l'intera vicenda, ma è stato inchiodato dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza passati al vaglio dai militari. Il ragazzo sarà denunciato per lesioni personali, mentre sulla struttura di Teramo cerca di fare luce la Prefettura. Non si tratta del primo ragazzo che ha abbandonato la casa famiglia senza essere segnalato: anche i due ragazzi che hanno sequestrato, derubato e violentato un coetaneo e sua madre erano fuggiti da lì.