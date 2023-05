Si rompe una rotaia lungo la metro A: treni fermi tra Manzoni e Anagnina Disagi sulla metro A di Roma, nella tratta tra Manzoni e Anagnina lungo entrambe le direzioni, i treni sono fermi a causa della rottura di una rotaia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

La metro A di Roma è parzialmente interrotta a causa della rottura di una rotaia. Il disservizio si è registrato nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 maggio. Ad informare gli utenti Atac, che in un Tweet delle ore 18 scrive: "Stiamo eseguendo un intervento tecnico; abbiamo interrotto parzialmente la circolazione lungo la linea, in entrambe le direzioni. I treni provenienti da Battistini limitano la corsa a San Giovanni; i treni per Battistini partono da Manzoni". L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha inoltre avvisato i viaggiatori che "abbiamo attivato un servizio bus navetta tra Manzoni e Anagnina lungo entrambe le direzioni" per agevolare gli spostamenti di chi rientra a casa dal lavoro utilizzando i mezzi pubblici.