Si ribalta col trattore e finisce in un dirupo: morto un 77enne a Genazzano A dare l’allarme è stata la figlia dell’uomo, che non riusciva a sentirlo dal giorno precedente. Un vicino lo è andato a cercare e lo ha trovato ormai privo di vita.

Un uomo di settantasette anni è morto a Genazzano, comune alle porte di Roma. L'anziano si è ribaltato mentre si trovava sul trattore, rimanendo schiacciato. A lanciare l'allarme è stata la figlia, che non lo sentiva dal giorno precedente. Ha così chiamato un vicino di casa, chiedendo di andare a controllare come stesse il padre: è stato allora che è stato rinvenuto il corpo del 77enne, finito in un dirupo.

Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di Genazzano per i rilievi del caso. I soccorritori non sono riusciti a fare nulla per l'uomo, inutile effettuare ogni tentativo di rianimazione: quando sono arrivati era già morto e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto molto probabilmente qualche ora prima.

Ai carabinieri sono state affidate le indagini, anche se sembra chiaro che si sia trattato di un incidente autonomo. È stata comunque disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte, in modo da chiarire ogni aspetto del decesso dell'uomo, molto conosciuto a Genazzano, dove viveva.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire completamente. Il 77enne stava a bordo del suo trattore quando, o per una distrazione o perché si è avventurato su un pezzo di terreno scosceso, il mezzo si è ribaltato, finendo in un dirupo. L'uomo non è riuscito a chiamare aiuto: sarà adesso l'autopsia a chiarire se l'anziano sia morto sul colpo o meno, o se sia deceduto a causa delle ferite ma dopo l'incidente.

Dopo che il medico legale avrà eseguito l'autopsia il corpo sarà restituito alla famiglia, in modo da poter organizzare i funerali.