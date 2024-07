Si masturba davanti alle ragazzine al parco e scappa: individuato e bloccato

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Foto d'archivio

Ha visto delle ragazzine al parco e si è iniziato a masturbare davanti a loro. Quando si è accorto di essere stato notato, è salito in sella alla sua bici e si è dato alla fuga. È successo nella serata di giovedì scorso, nel parco Valente di Sora, nel Frusinate. A dare l'allarme le famiglie delle ragazzine che, una volta rientrate a casa, hanno raccontato ai genitori l'accaduto.

Il racconto delle ragazzine: cosa è successo

Le ragazzine si trovavano nel parco, per passare una normale serata in estate. Quando un uomo si è avvicinato e, una volta davanti a loro, avrebbe iniziato a masturbarsi. A riportare i fatti nella giornata di oggi, Ciociaria Oggi. Una volta accorto che le ragazzine lo avevano notato, l'uomo è salito in sella alla bicicletta e si è messo in fuga. Con le giovani, però, si trovava un coetaneo che è riuscito a filmare la fuga dell'uomo che si è allontanato prima dell'arrivo degli agenti.

Le forze dell'ordine hanno raccolto le testimonianze delle giovani e hanno passato al vaglio il video del ragazzino: dalle immagini sono riusciti ad identificare l'uomo che già in passato avrebbe adottato comportamenti molesti. E, dopo essersi messi sulle sue tracce, sono riusciti ad individuarlo e a bloccarlo.

Le dichiarazioni del sindaco di Sora

A commentare l'accaduto anche il sindaco di Sora che ha condannato l'accaduto e ha invitato polizia, polizia locale e carabinieri ad una "presenza più puntuale nelle ore serali e notturne" soprattutto nei pressi "del parco Valente, di piazza Santa Restituta e di piazza Alberto La Rocca" cioè tutti quei "luoghi di aggregazione frequentati dai giovani nelle ore serali e notturne, al fine di prevenire situazioni di pericolo".