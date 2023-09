Si lancia dal balcone sull’autoscala dei pompieri ma cade: morto 40enne a Pietralata Un 40enne è deceduto a Pietralata: in stato di agitazione, si è lanciato verso l’autoscala dei pompieri ma ha mancato la presa ed è precipitato.

A cura di Redazione Roma

Un frame del video girato tra le palazzine popolari di Pietralata

Un uomo di circa 40 anni è deceduto alcuni giorni fa a Roma, nella zona di Pietralata, dopo un volo di dieci metri: si sarebbe lanciato sull'autoscala dei Vigili del Fuoco, che erano lì per soccorrerlo, ma non sarebbe riuscito a tenere la presa ed è precipitato. La tragedia, che è stata ripresa anche da diversi telefoni cellulari, risalirebbe almeno al 27 agosto, data in cui si trovano i primi video sui social; sulla vicenda c'è il massimo riserbo e non si esclude che l'uomo, che sarebbe residente nella palazzina popolare da cui è caduto, avesse problemi psichici.

Nel video diventato rapidamente virale si vede il 40enne con un lenzuolo annodato intorno al collo come fosse un mantello; scavalca il muretto e la ringhiera del balcone, è in piedi in equilibrio precario. Sull'edificio è già appoggiata l'autoscala dei Vigili del Fuoco: ad allertare i soccorsi sarebbero stati i vicini di casa, che avrebbero notato l'uomo in pericolo.

Quando i pompieri sono ormai ad un passo dal balcone, l'uomo lancia qualcosa contro di loro e un attimo dopo sembra perdere l'equilibrio, forse a seguito di un maldestro salto; cade e riesce a tenersi aggrappato al cestello, ma soltanto per pochi secondi per poi precipitare nel cortile interno dell'edificio.