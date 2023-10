Si lancia dal balcone per sfuggire al compagno violento e rimane ferita Una ragazza si è buttata dal balcone atterrando sul terrazzo del vicino per evitare le botte del compagno, un 35enne di Frosinone: per lui il Gip ha disposto il divieto di avvicinamento.

A cura di Simone Matteis

Prima le grida per chiamare aiuto, poi un salto giù dal balcone nel disperato tentativo di sfuggire alle botte del compagno violento. È successo ad Aquino, antico borgo della Ciociaria poco distante da Cassino: una ragazza del posto era in casa assieme al suo compagno quando, forse a seguito di una discussione troppo accesa poi degenerata, l'uomo, un 35enne di Frosinone, è passato dalle parole alle mani scagliandosi sulla giovane.

Il salto nel vuoto per evitare il peggio

Sentendosi in pericolo, stretta fra le mura di casa e in balia del compagno evidentemente fuori di sé, la ragazza in preda al panico ha iniziato a urlare fino al gesto estremo di buttarsi dal balcone: un salto nel vuoto, culminato fortunatamente con l'atterraggio sul terrazzo dei vicini, per salvarsi da quello che temeva sarebbe potuto accadere.

I vicini hanno subito chiamato i carabinieri

Le grida e il salto della giovane hanno spaventato gli inquilini degli appartamenti circostanti, che hanno subito dato l'allarme chiamando le forze dell'ordine: sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, una manciata di chilometri più a sud di Aquino, città natale di San Tommaso.

Disposto dal Gip il divieto di avvicinamento

Al loro arrivo sul posto, i militari hanno trovato l'uomo ancora in casa ed è proprio nell'appartamento che è stato tratto in arresto: nella mattinata di ieri, lunedì 16 ottobre, in occasione dell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha disposto per il 35enne il divieto di avvicinamento nei confronti della ragazza.