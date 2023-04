Si getta dal ponte della Costa Toscana davanti ai passeggeri: morto turista tedesco di 18 anni Il giovane che ieri è caduto dal ponte della Costa Toscana è un turista tedesco di diciotto anni. Si sarebbe trattato di un gesto volontario.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

È un turista tedesco di diciotto anni il ragazzo che ieri sera, giovedì 13 aprile, è caduto dal ponte della Costa Toscana, salpata da pochi minuti dal porto di Civitavecchia. Secondo le prime informazioni, riportate da Il Messaggero, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

Il 18enne viaggiava insieme alla madre e alla sorella sulla nave che era in navigazione verso Genova. A quanto si apprende, il ragazzo è salito sul ponte della Costa Toscana, si è spogliato, ha lasciato cellulare e documenti, e si è gettato in mare, sotto gli occhi attoniti degli altri passeggeri. Ci sono volute diverse ore di ricerca da parte dei Vigili del Fuoco per recuperare il corpo: nonostante la tempestività dell'intervento, le onde alte due metri e il mare mosso hanno reso le operazioni particolarmente complicate. Alla fine i sommozzatori sono riusciti ad agganciare il corpo, che è stato poi trasferito all'obitorio del Verano. Da capire se il magistrato disporrà o meno l'autopsia, anche se ci sarebbero davvero pochi dubbi sulle cause del decesso.

Ci sono pochi dubbi sulla natura del gesto del 18enne: sembra che il ragazzo soffrisse di depressione e che già in passato abbia tentato diverse volte il suicidio, senza riuscirci.

Sotto shock gli altri passeggeri che hanno assistito al gesto del 18enne e che nulla hanno potuto fare per evitarlo. In quel momento, infatti, il ponte era pieno di persone che si stavano godendo il viaggio verso Genova dopo che la nave era appena salpata da Civitavecchia. Nessuno avrebbe mai pensato che il ragazzo si avviasse verso il ponte per gettarsi in mare e togliersi la vita.