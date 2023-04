Civitavecchia, cade in mare da una nave da crociera: intervengono i vigili del fuoco I vigili del fuoco sono arrivati sul luogo, a circa sette miglia dalla costa e hanno iniziato le ricerche per soccorrere la persona caduta in mare.

È successo nella prima serata di oggi, giovedì 13 aprile 2023, al largo della costa di Civitavecchia, sul litorale laziale poco più a nord di Roma: una persona è caduta dalla nave da crociera a bordo della quale stava viaggiando, la Costa Toscana. Non appena allertati, sono arrivati sul posto, a circa sette miglia dalla costa, i vigili del fuoco che hanno immediatamente iniziato le operazioni di ricerca per soccorrere la persona caduta in mare.

Cosa è successo sulla nave da crociera

La nave da crociera era da poco uscita dal porto di Civitavecchia quando la rotta avrebbe subito una variazione e sarebbe scattato l'allarme. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che hanno subito iniziato l'intervento di ricerca, sono operativi anche altri mezzi di soccorso che si trovano a gravitare intorno alla nave da crociera Costa Toscana, fra cui una delle motovedette della Guardia Costiera.

Il viaggio sulla nave da crociera

La nave da crociera Costa Toscana, gemella della Costa Smeralda, che appena due giorni fa, l'11 aprile, era arrivata nella prima volta nel porto di Cagliari dove erano saliti i passeggeri e le passeggere in partenza dalla Sardegna.

L'itinerario proposto dalla Costa Toscana prevede di scoprire alcune delle tappe più suggestive del Mar Mediterraneo nord occidentale, raggiungendo destinazioni in Italia, Francia e Spagna: oltre a Cagliari, fra le tappe ci sono Napoli, Genova, Marsiglia, Barcellona e Roma, con attracco proprio al porto di Civitavecchia.

Proprio dal centro laziale la Costa Toscana è partita questo pomeriggio, poco dopo le 17, diretta a Genova, dove l'arrivo era previsto per le ore 5 circa di domani mattina, venerdì 14 aprile.

Articolo in aggiornamento