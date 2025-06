video suggerito

Si finge innamorata di un anziano, dice di aspettare un figlio da lui e gli porta via la casa: condannata All'uomo, con cui non aveva mai avuto rapporti sessuali, aveva detto di aspettare un figlio da lui tramite inseminazione artificiale fatta in Romania. Lui le aveva creduto e le aveva intestato tutto.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione con l'accusa di circonvenzione di incapace. Secondo quanto emerso dalle indagini coordinate dalla procura di Roma, avrebbe raggirato un anziano al fine di impossessarsi del suo patrimonio, facendogli addirittura credere di aspettare un figlio da lui. La pubblico ministero Cristiana Correra aveva chiesto una condanna minore, ma il giudice le ha inflitto una pena più alta.

La vicenda, riportata da Il Messaggero ha avuto inizio nel 2010. La donna e l'anziano, oggi 74enne, si erano conosciuti nei giardini di piazza Re di Roma. Lui lavorava per il Ministero dell'Interno, e soffriva di un leggero deficit cognitivo. Lei, 37 anni oggi, si era mostrata interessata all'uomo, fingendosi innamorata. Da allora però, ha cominciato con le richieste di soldi. Prima 100, poi 200 euro, poi 2mila euro in contanti, che lui le dava senza battere ciglio. Gli ha poi chiesto di sposarla, facendogli vendere l'appartamento e facendosene intestare uno alla Romanina. Non solo: aveva finto di aspettare un figlio da lui, dicendogli che l'aveva concepito con l'inseminazione artificiale in Romania. I due, infatti, non avevano mai avuto rapporti sessuali completi, e in casa vivevano in stanze separate. Lei in camera da letto, lui su una brandina in uno stanzino.In realtà il figlio era del suo vero compagno, un connazionale con cui in quegli anni aveva sempre avuto una relazione.

Ad accorgersi il raggiro, sono stati dei colleghi del 74enne, che hanno sentito alcune conversazioni telefoniche tra il collega e la moglie. Si sono così rivolti agli inquirenti, che hanno approfondito il caso. Appena si sono resi conto della situazione, all'anziano è stato affidato un amministratore di sostegno per tutelare il patrimonio, ed è stato chiesto lo scioglimento della donazione fatta alla donna, oltre all'annullamento del matrimonio. Lei è stata arrestata e portata in carcere: durante un colloquio, gli aveva chiesto addirittura i soldi del Tfr, cosa che è stata intercettata e finita nelle carte del processo.