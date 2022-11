Si finge domestica, ruba gioielli e 300 euro a casa di un anziano: arrestata una 39enne Si è presentata come domestica e con un escamotage è riuscita ad entrare nella casa dell’81 e a derubarlo: furto scampato solo grazie all’arrivo del figlio.

A cura di Beatrice Tominic

Ha finto di lavorare come domestica a casa della famiglia che vive al piano di sopra: è così che una donna di 39 anni si è presentata davanti alla porta di un uomo di 81 anni di Ladispoli. "Stavo facendo le pulizie, quando è caduto un orecchino sul suo balcone", sembra che la donna abbia detto all'81enne. Così, per permetterle di ritrovare il gioiello smarrito, nella mattinata di venerdì scorso l'81enne ha aperto le porte di casa sua e ha fatto entrare la donna, fidandosi di quanto gli aveva raccontato. Una volta nell'abitazione dell'uomo, però, la 39enne avrebbe approfittato di un momento di distrazione dell'anziano per frugare dentro ai mobili della casa, in cerca di qualcosa di valore da rubare: è così che sarebbe riuscita ad appropriarsi di gioielli e circa 300 euro in contante.

L'arrivo del figlio dell'81enne

Proprio quando sembrava che il colpo fosse andato come sperato, però, si è presentato a casa dell'81enne anche suo figlio, un uomo di 49 anni che, arrivato per visitare il padre, ha sorpreso la donna nell'abitazione. La 39enne ha fatto di tutto per scappare: ha iniziato a spingere e minacciare il figlio della vittima per cercare di raggiungere il più velocemente possibile l'uscita dall'abitazione. Il 49enne, invece, ha chiesto l'intervento del 112, poi ha inseguito e bloccato la donna fino al loro arrivo. Una volta sul posto i carabinieri hanno arrestato la 39enne gravemente indiziata di rapina impropria e l'hanno trasferita nel carcere di Civitavecchia. La refurtiva, alcuni gioielli e circa 300 euro, è stata recuperata e riconsegnata alla vittima. L'arresto, invece, è stato convalidato.

Truffe agli anziani: i consigli delle forze dell'ordine

Truffe agli anziani di questo tipo sono molto frequenti. Nella provincia della capitale sono decine i truffatori arrestati che hanno provato a derubare un anziano fingendosi, come in questo caso, personale domestico. Ancora più frequente, però, truffatori e truffatrici si presentano come avvocati o forze dell'ordine e chiedono alle malcapitate vittime denaro per aiutare i propri parenti più prossimi, come figli, figlie o nipoti. O, ancora, si fingono amici di famiglia o tecnici del gas: i carabinieri hanno stilato un vero e proprio decalogo che può aiutare anziani ed anziane a vivere in maniera più tranquilla.