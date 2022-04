Si ferisce con un coltello al petto e al collo, poi corre in strada: muore poco dopo in ospedale Un 38enne di Primavalle si è procurato ferite profonde al collo e al petto e poi è uscito fuori dalla sua abitazione: soccorso dal 118, è morto poco dopo.

A cura di Beatrice Tominic

Foto d’archivio

Dopo essersi inferto ferite profonde al petto e al collo con un coltello, è sceso in strada sanguinante. È quanto successo a Primavalle, più precisamente in via Riviera D'Anna, nel quadrante nord ovest della città di Roma, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 aprile, poco prima delle ore 15. Un 38enne, cittadino italiano, è uscito dalla sua casa con le ferite ancora aperte e sanguinanti. Una volta fuori dalla sua abitazione è stato immediatamente aiutato da una vicina di casa che ha chiamato subito soccordi allertando il numero di emergenza unico (nue) 112.

I soccorsi per salvarlo

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi: i medici del personale medico sanitario del 118 lo hanno trasportato d'urgenza, a causa delle ferite profonde riportate, all'ospedale San Filippo Neri, poco distante dal luogo dell'accaduto. È a loro che il 38enne avrebbe rivelato di essersi inflitto da solo le ferite. Pochi minuti dopo il suo ricovero, però, il 38enne è morto a causa della gravità delle lesioni riportate: con il coltello, infatti, si sarebbe colpito violentemente al collo e al petto. Proprio puntando al petto, infatti, sarebbe arrivato a danneggiarsi un polmone, perforandolo.

L'arrivo della polizia

Poco dopo i fatti, per accertare le dinamiche con cui si è svolta la vicenda, sono arrivati anche alcuni agenti della Polizia di Stato insieme a quelli della polizia Scientifica. Sono proprio questi ultimi che hanno iniziato a svolgere i rilievi all'interno dell'appartamento per chiarire quanto realmente accaduto nell'appartamento in cui il ragazzo si sarebbe accoltellato questo pomeriggio.