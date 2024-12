video suggerito

Si è costituito l'uomo che ha investito e ucciso il 33enne Tiziano Gasparini sulla Tiburtina L'uomo, un 32enne, si è presentato al commissariato per costituirsi. Nella notte tra sabato e domenica ha investito il 33enne Tiziano Gasparini mentre attraversava sulla Tiburtina, scappando subito dopo l'impatto.

A cura di Natascia Grbic

L'auto che ha investito Tiziano Gasparini

Si è costituito il pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica ha investito il 33enne Tiziano Gasparini, uccidendolo. Si tratta di un coetaneo della vittima, un uomo di 32 anni che oggi si è presentato al commissariato Borgo per fornire la sua versione dell'accaduto. L'uomo è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto con cui ha investito Gasparini, una Nissan Micra palesemente danneggiata nella parte anteriore, è stata sequestrata, come da prassi, mentre per l'uomo è stato disposto lo stato di fermo.

La macchina che aveva investito Gasparini era già stata individuata dagli agenti della Polizia Locale IV Gruppo Tiburtino, che hanno condotto le indagini. All'auto erano risaliti tramite la visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona: l'identificazione del conducente era quindi questione di ore.

Tiziano Gasparini era stato investito dalla Micra mentre stava attraversando la strada su via Tiburtina, all'incrocio con via di San Romano. Dopo averlo travolto, il conducente è scappato, facendo perdere le sue tracce e non fermandosi a prestare soccorso. Gasparini è stato notato da alcuni passanti che hanno chiamato immediatamente il 118, dando l'allarme e facendolo trasportate al Policlinico Umberto I, dove è purtroppo deceduto. Le ferite riportate, infatti, erano molto gravi, e i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Subito gli agenti della Polizia Locale si sono attivati per rintracciarlo ascoltando alcuni testimoni e visionando le immagini di alcune telecamere. Oggi il cerchio si è chiuso intorno all'uomo, che si è presentato spontaneamente alle forze dell'ordine.