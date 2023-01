Si continua a indagare sulla morte di Ioan Puscasu, l’operaio investito e mutilato sulla via Aurelia Il pubblico ministero ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile per chiarire le cause dell’incidente in cui è morto Ioan Puscasu, l’uomo investito sull’Aurelia e il cui corpo è stato poi martoriato dalle altre auto di passaggio.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Ioan Puscasu l'uomo investito nel tardo pomeriggio di domenica 22 gennaio sulla via Aurelia. Puscasu, che avrebbe compiuto quarantacinque anni ieri, era originario della Romania ma lavorava da alcuni anni in una ditta di Montalto di Castro. Il pubblico ministero ha disposto un accertamento tecnico non ripetibile per chiarire le cause del sinistro: una consulenza cinematica affidata all'ingegnere Riccardo De Santis, che proverà, a partire dal 9 febbraio, a fare luce sulla vicenda. Sarò affiancato dal consulente tecnico di parte, l'ingegnere Nicola Bartolini.

Il magistrato non ha disposto l'autopsia sui poveri resti di Ioan Puscasu, il cui corpo è stato mutilato dalle diverse macchine che gli sono passate sopra dopo il primo investimento. La salma è stata rimpatriata in Romania, dove vive il figlio quattordicenne e i due fratelli gemelli, e il funerale sarà celebrato nei prossimi giorni.

Ioan Puscasu è stato investito nel tardo pomeriggio di domenica 22 gennaio sulla via Aurelia, nella zona di Montalto di Castro. Secondo le prime informazioni, l'uomo stava camminando a bordo strada quando è stato investito dalla macchina guidata da un uomo di 56 anni, che ha poi proseguito la sua corsa. Il corpo di Puscasu è stato sbalzato dall'altro lato della carreggiata, dove è stato investito più volte dalle macchine che provenivano nell'opposto senso di marcia. Sembra che nessuno si fosse accorto che quello fosse il corpo di un uomo. Poco dopo l'investimento, il 56enne che ha investito l'uomo si è costituito dai carabinieri dicendo di essere convinto di aver investito un animale. Giunti sul posto, i carabinieri hanno chiuso la strada per mettere in sicurezza la zona e recuperare i resti del corpo dell'uomo. Il 56enne è ora indagato per omicidio stradale.