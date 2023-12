Si cappotta con l’auto ma resta illeso, un’auto lo travolge e scappa: caccia la pirata della strada I vigili urbani cercano il conducente della Citroen C3 che ha travolto un 35enne su via Prenestina al Quarticciolo, ferendolo gravamente. Cappottatosi con la sua Smart e rimasto illeso, è stato investito da una macchina.

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio (Fonte: Getty Images)

È ricoverato in gravissime condizioni un uomo di trentacinque anni travolto da un'auto pirata in via Prenestina in zona Quarticciolo a Roma. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 2 e trenta di venerdì scorso 15 dicembre. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che cercano di risalire all'automobilista, che dopo aver investito la vittima, non si è fermato a prestarle soccorso e ha premuto il piede sull'acceleratore, facendo perdere per ora le proprie tracce. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto il trentacinquenne era alla guida della sua Smart quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo al volante e l'auto si è ribaltata su se stessa. Lui ne è uscito illeso, purtroppo un'altra macchina, una Citroen C3 che in quel momento stava transitando su quel tratto di via Prenestina, lo ha travolto, ferendolo gravemente. L'automobilista non si è fermato a prestargli soccorso ed è andato via.

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato in ambulanza all'ospedale San Giovanni Addolorata. Arrivato al pronto soccorso di viale dell'Amba Aradam, il paziente è stato affidato alle cure del medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende è grave. Presenti sul posto per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti di rito. I vigili hanno rintracciato poco distante dal luogo dell'incindente una Citroen C3 con danni compatibili con la dinamica dell'incidente. Presumibilmente l'autista è scappato a piedi, lasciando l'automobile là. Sono in corso le verifiche per risalire alla sua identità, al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza di zona.Il conducente qualora venisse rintracciato potrebbe dover rispondere di lesioni gravi.