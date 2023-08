Si avvicina per chiedere indicazioni e gli ruba la collana: lo scippo ripreso dalla telecamera Lo scippo è avvenuto in via Tor de Cenci, a Roma, sabato 26 agosto.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: @welcometofavelas_4k

Due uomini chiacchierano sul marciapiede nei pressi di un'auto parcheggiata, mentre sullo sfondo si vede arrivare un'altra vettura, in retromarcia.

È l'inizio del filmato registrato da una telecamera di videosorveglianza situata lungo via Tor de Cenci, a Roma, che immortala uno scippo avvenuto nella giornata di sabato 26 agosto. Un giovane, con l'aiuto di almeno un complice che lo attende in auto pronto a fuggire, strappa la collana indossata da uno dei due uomini e scappa via. Il video è stato condiviso su Instagram dalla pagina Welcome to Favelas.

Tornando al filmato, dalla macchina alla fine della via, una Panda, scende un ragazzo che percorre il marciapiede in direzione dei signori, mentre l'auto continua ad avvicinarsi, sempre all'indietro: a un certo punto apre lo sportello e resta così, ferma e accesa, quasi in attesa. È indubbiamente più facile notare certi dettagli a posteriori: a vederla ora, quella macchina pronta a ripartire con la portiera già aperta sembra in effetti preludio di ciò che a breve accadrà.

Leggi anche Si fa il bagno di notte e rischia di annegare a Ostia: salvata una ragazza di 14 anni

Il giovane sceso dalla Panda, nel frattempo, cammina verso i due signori: al momento di incrociarsi, un attimo di esitazione sembra quasi tradire le sue intenzioni; si avvicina qualche centimetro di troppo, i due sono evidentemente sorpresi, se non direttamente sospettosi. Ma l'attimo passa e il ragazzo si scusa, come sovrappensiero, e continua il percorso. I signori lo seguono per un po' con lo sguardo, circospetti, ma poi tornano ai loro discorsi. Nel frattempo la Panda resta accostata poco più avanti, in moto, con la portiera aperta. Passano una manciata di secondi, e il giovane torna indietro, stavolta si avvicina ai due e sembra chiedergli informazioni: "Dov'è via…" nemmeno il tempo di finire la frase che con un gesto fulmineo strappa dal collo dell'uomo la collana e fugge, salendo al volo nell'auto che parte all'istante. Inutile il breve tentativo di inseguimento a piedi: l'auto con a bordo i ladri è già lontana, i due si fermano con aria sconsolata.