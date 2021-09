Si avvicina al passeggino e porta via una borsa: bimbo inizia a urlare e la fa arrestare A Roma una donna di 37 anni si è avvicinata a un passeggino per rubare una borsa: il bambino all’interno, spaventato dalla ladra, ha iniziato a urlare dando così l’allarme. I carabinieri che si trovavano lì, l’hanno potuta arrestare e restituire la refurtiva. La donna dovrà scontare quattro mesi di carcere.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è avvicinata al passeggino, ha preso una borsa e ha tentato di scappare: il bimbo, probabilmente impaurito, ha iniziato a urlare e ha permesso ai carabinieri di potere arrestare la responsabile. È successo a Roma dove una donna di 37 anni è stata arrestata con l'accusa di furto aggravato. In quel momento si trovavano a passare da lì i carabinieri che, in abiti civili, erano impegnati in un'attività di controllo nel centro storico per contrastare i reati nei confronti di cittadini, turisti ed esercizi commerciali.

Il bimbo e la madre erano entrati in un negozio

Secondo la ricostruzione dei militari, il bimbo e la madre erano da poco entrati in un negozio in via del Corso. La donna aveva lasciato sulle maniglie, la sua borsa. Si è distratta alcuni minuti per guardare dei vestiti quando, la 37enne, ha approfittato del momento, si è avvicinata al passeggino e ha preso la borsa. Il piccolo, spaventato dalla signora che si era avvicinato, ha iniziato a urlare. Così facendo ha richiamato l'attenzione della madre, ma anche dei carabinieri che in quel momento stavano passando di lì.

La 37enne dovrà scontare quattro mesi di reclusione in carcere

I militari, capito quello che era appena successo, sono intervenuti e hanno bloccato la 37enne. Sono inoltre riusciti a recuperare la borsa. Una volta portata in carcere, la donna è stata sottoposto a rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha emesso una sentenza di condanna: la 37enne dovrà adesso scontare quattro mesi di reclusione in carcere.