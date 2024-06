Si arrampica su un balcone e cade dal quarto piano: gravissimo un 25enne a Ceprano

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Un ragazzo di 25 anni è caduto dal quarto piano di un palazzo a Ceprano, provincia di Frosinone. Il giovane è stato soccorso e trasportato d'urgenza con un'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove si trova tuttora in condizioni gravissime.

Il fatto è accaduto poco dopo la mezzanotte di ieri in via Chiusa Grande, che si trova a ridosso del centro storico del paese. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo, di professione operaio, si è arrampicato su un balcone del terzo piano del palazzo. Dal cortile la mamma e alcuni inquilini hanno cercato di farlo desistere, ma il giovane è salito di un altro piano.

Nel frattempo i vigili del fuoco e i carabinieri, arrivati sul posto con tre pattuglie da Arce, Ceprano, e dal Nucleo Radiomobile di Pontecorvo, hanno tentato in tutti i modi di parlare con il giovane e hanno chiesto l'aiuto anche a un negoziatore arrivato da Frosinone. Per cause ancora da accertare, il 25enne ha improvvisamente perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto, sotto gli occhi dei militari, di diversi inquilini e della mamma.

Ha subito perso i sensi ed è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario del 118, che poi ha accompagnato il giovane con un'ambulanza, scortata da una pattuglia dei carabinieri, all'aeroporto Moscardini di Frosinone. Da lì un'eliambulanza ha trasportato il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, dove il 25enne è stato immediatamente ricoverato. La prognosi è ancora riservata.

Sconosciuti, per ora, i motivi per cui il 25enne si sia arrampicato fino al quarto piano del palazzo. Stando a quanto ricostruito, però, era in stato di evidente alterazione psicofisica.