Si apre una voragine all’Alessandrino, fresatrice sprofonda nell’asfalto Il manto stradale ha ceduto questo pomeriggio dopo le 16 a Roma, nel quartiere dell’Alessandrino. Nessuna persona è rimasta ferita, anche se molta è stata la paura per quanto accaduto. Sul posto gli agenti di Polizia Locale e i Vigili del Fuoco, che hanno recuperato il mezzo sprofondato nell’asfalto.

A cura di Natascia Grbic

Paura all'Alessandrino, alla periferia Est della capitale, dove alle 16 una voragine si è aperta in via dei Fiori. A causa del cedimento del manto stradale l'asfalto è totalmente collassato, facendo sprofondare una fresatrice che era in quel momento impegnata in lavori di asfaltatura sulla strada. Ignoto il motivo per il quale si è creata la voragine, non la prima che si crea in quel quadrante di Roma. Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale del V gruppo Prenestino. Il tratto di strada dove si è verificato il cedimento del manto stradale è stato chiuso, mentre per rimuovere la fresatrice inghiottita dall'asfalto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Quella all'Alessandrino non è l'unica voragine segnalata nella giornata di oggi. Anche a via Filippo Antonio Gualtiero, all'angolo con via Giorgio La Pira, si è aperta una buca di grandi dimensioni. La Polizia Locale ha interdetto completamente il traffico nella strada, vietando il transito in entrambi i sensi di marcia, che sono stati chiusi da una rete arancione. Un fatto che non è stato preso bene dai residenti, che hanno segnalato come quella zona di Nuovo Salario sia costantemente soggetta a criticità.

Non è la prima volta che nella capitale avvengono episodi del genere. Sempre quest'estate, in via Monte Cervialto, a causa del cedimento del manto stradale un altro mezzo pesante è rimasto incastrato nell'asfalto, con grande paura delle persone che hanno assistito alla scena. Sul posto erano intervenuti sempre gli agenti di Polizia Locale e i vigili del fuoco per liberare il camion. A causare il cedimento, in quell'occasione, era stato un furgone carico di merce.