Si addormenta alla stazione Termini mentre aspetta il treno: picchiato e rapinato da due uomini Sul caso indaga la polizia di stato, che sta visionando le telecamere di sorveglianza per identificare i due aggressori, fuggiti dopo la rapina.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo è stato aggredito alla stazione Termini di Roma durante un tentativo di rapina. L'episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto la scorsa notte verso le tre. La vittima ha raccontato ai poliziotti che stava dormento a piazza dei Cinquecento in attesa di prendere un treno per andare fuori Roma, quando si è sentito tirare per il marsupio.

!Ero sdraiato a terra e dormivo – il racconto riportato da Il Messaggero – a un certo punto sono stato svegliato da un tizio che voleva il mio marsupio. Ho capito subito che si trattava di una rapina. Mi sono messo in piedi ed ho fronteggiato il bandito che si è messo a correre. L’ho inseguito fino a quando sono stato preso alle spalle da un complice che mi ha picchiato e mi ha minacciato di morte. Ho avuto paura. Io sono una persona tranquilla che stavo dormendo aspettando il mio treno".

Sul caso indagano gli agenti della polizia di stato. I poliziotti hanno ascoltato l'uomo rapinato e raccolto elementi utili all'identificazione degli aggressori, che si sono dati subito alla fuga.

Al momento non sono stati ancora arrestati. Gli agenti stanno visionando le telecamere di sorveglianza presenti nella zona al fine di identificarli il prima possibile e procedere con la denuncia. L'ipotesi di reato è quella di rapina.

L'uomo vittima dell'aggressione sta bene e non ha riportato ferite. Nonostante la colluttazione è riuscito a uscirne praticamente incolume. Ciò che è accaduto però, poteva avere un esito ben più grave e solo per un caso fortuito l'uomo non si è fatto male. Le indagini proseguono, nella speranza di identificare i responsabili.