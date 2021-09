Sgomberate le case del clan Moccia a Tor Bella Monaca, Gualtieri: “Comincia rinascita quartiere” Il candidato del centrosinistra, Roberto Gualtieri, è andato a Tor Bella Monaca dopo il maxi sgombero della Torre 50 avvenuto questa mattina all’alba. Alcuni alloggi erano occupati da membri del clan Moccia. “L’operazione di sgombero di oggi è fondamentale per riportare la legalità dare un colpo alla criminalità organizzata che gestisce da qui lo spaccio di droga attraverso l’uso illegale di appartamenti pubblici. Un segnale importantissimo da cui parte la rinascita di Tor Bella Monaca”, le parole di Gualtieri.

A cura di Enrico Tata

Le case occupate nella Torre 50 di Tor Bella Monaca sono state sgomberate all'alba da oltre cento uomini tra carabinieri, finanzieri, poliziotti e agenti della polizia locale. Alcuni alloggi di via Santa Rita da Cascia erano abitati da membri del clan Moccia. A casa di Giuseppe Moccia c'erano 30mila euro in contanti e pochi grammi di hashish. L'uomo, la madre e la compagna in realtà vivevano regolarmente al 13esimo piano della Torre, ma erano morosi e per questo sono stati sgomberati. Sul posto, intorno a mezzogiorno, è arrivato il candidato sindaco del centrosinistra, Roberto Gualtieri: "E' importante che Roma Capitale riassegni subito gli immobili liberati e che si prevengano nuove occupazioni. Bisogna far scorrere le graduatorie. Legalità e inclusione sono i due aspetti di una politica che deve voltare pagina su questo settore. Bisogna dare casa a chi ne ha bisogno rafforzando le politiche di edilizia residenziale pubblica e al tempo stesso contrastare i clan e la criminalità che occupa abusivamente questi edifici e che fa poi spesso sfoggio di ricchezza", ha dichiarato l'ex ministro. E ancora, su Tor Bella Monaca: "L'operazione di sgombero di oggi è fondamentale per riportare la legalità dare un colpo alla criminalità organizzata che gestisce da qui lo spaccio di droga attraverso l'uso illegale di appartamenti pubblici. Un segnale importantissimo da cui parte la rinascita del quartiere".

Nella stessa torre, al piano terra, c'è la sede dell'associazione TorPiùBella: "Il segnale è importante. E ora serve che gli immobili liberati dai clan siano rimessi subito in graduatoria", le parole di Tiziana Ronzio, che proprio dalla famiglia Moccia è stata minacciata. "Io non ho paura, è ora che iniziamo a uscire a testa alta", ha detto Tiziana ai microfoni di Fanpage.it.

Raggi attacca: "Da Gualtieri ancora una passerella elettorale"

"Continua passerella elettorale Gualtieri nelle periferie. In questi anni non si è mai visto né lui né il Pd. Ecco la verità: da ministro non ha dato un euro a Roma mentre io ieri ero a Tor Bella Monaca per iniziativa microcredito che ho lanciato per aiutare persone in difficoltà", ha scritto su Twitter la sindaca Raggi.