Sermoneta, tragedia nella notte: schianto tra due auto sul cavalcavia, un morto e due feriti gravi L’incidente è avvenuto per cause ancora da accertare nel comune di Sermoneta. Per un uomo non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia questa notte a Borgo Tufette, nel comune di Sermoneta in provincia di Latina. Due auto si sono scontrate violentemente per cause ancora in corso di accertamento sul cavalcavia in via Tufette, poco prima della mezzanotte. Nell'impatto due persone sono rimaste gravemente ferite, mentre un uomo – di cui non sono state diffuse le generalità – è morto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Inutili i tentativi di rianimarlo, quando gli operatori sanitari sono arrivati versava già in condizioni disperate e non c'è stato nulla da fare. L'uomo è deceduto poco istanti dopo essere stato estratto dalle lamiere contorte dell'auto, che si era accartocciata su se stessa in seguito all'impatto. Per tirarlo fuori dalla macchina si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Latina. Gravi anche le altre due persone coinvolte nel sinistro, trasportate d'urgenza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove sono ancora ricoverate.

Come abbiano fatto le due auto ad arrivare a scontrarsi, ancora non è chiaro. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia, che dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto ed eventuali responsabilità. L'uomo morto ieri è l'ennesima vittima della strada nel Lazio: negli ultimi giorni sono diverse le persone decedute in seguito a sinistri, tra cui alcuni giovanissimi, ragazzi di appena vent'anni o anche meno. La scorsa notte a Roma è morto un 17enne, Edoardo Divino, dopo che la macchina guidata dall'amico ha preso un palo dell'Acea in via Acqua Acetosa, ribaltandosi. Il ragazzo è morto sul colpo. Ieri, invece, un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto sull'A1. Anche per lui, non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.