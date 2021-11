Sergio Mattarella cambia casa: il presidente della Repubblica dal Quirinale ai Parioli La firma del contratto di affitto di casa da parte di Sergio Mattarella conferma che non accetterà un secondo mandato, ma che lascerà il Quirinale.

A cura di Alessia Rabbai

Sergio Mattarella cambia casa, lascia il Quirinale e si trasferisce ai Parioli. Il ridente quartiere romano, tra i più costosi della Capitale, ospita già il premier Mario Draghi. A darne notizia è L'Espresso, che ha rivelato come Mattarella ha firmato il contratto di affitto per un appartamento, dopo sette anni trascorsi nel palazzo presidenziale. Affitto e non acquisto, dunque l'ipotesi è che possa trattarsi di una sistemazione temporanea. Ad accompagnarlo sua figlia Laura, che gli è stata accanto nella scelta e le pratiche burocratiche. L'appartamento in cui vivrà il Presidente della Repubblica è piccolo ed elegante, in un palazzo signorile, uno di quelli dal tipico stile che caratterizzano il quartiere, con un salotto luminoso per accogliere gli ospiti. Il contratto d'affitto sarebbe un'ulteriore conferma che Mattarella non è intenzionato a ricoprire un secondo mandato e la scelta della sua nuova casa si può intendere come un chiaro "no" letto tra le righe. Già ieri, in occasione di una cerimonia in memoria di Giovanni Leone, ha detto: "Come Antonio Segni, chiese la non rieleggibilità del presidente della Repubblica con l'eliminazione del semestre bianco".

Mattarella lascerà il Quirinale e non accetterà un secondo mandato

L'idea di Mattarella di cambiare casa era nell'aria già da un po', a fine settembre scorso, come se fosse un comune cittadino in cerca di casa, aveva un appuntamento con l'agenzia immobiliare per visitare l'appartamento e valutare un'abitazione che fosse idonea alle sue esigenze. Il presidente della Repubblica lascerà dunque il Quirinale alla scadenza del suo mandato in vista il 3 febbraio 2022.