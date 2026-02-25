roma
Sequestrati maschere, costumi e trucchi di Carnevale per bambini: 69mila i prodotti dannosi per la salute

Maschere, costumi e cosmetici senza certificazioni o con marchi falsi. Blitz della Finanza a Roma, Manziana e Civitavecchia.
A cura di Francesco Esposito
La guardia di finanza con alcuni prodotti sequestrati
Oltre 69mila prodotti di Carnevale sequestrati tra Roma, Manziana e Civitavecchia, molti destinati ai bambini e privi di certificazioni o con marchi falsi. È il bilancio degli ultimi controlli della Guardia di finanza del Comando provinciale di Roma, che hanno portato al sequestro di maschere, costumi, accessori, ma anche cosmetici e perfino apparecchiature elettroniche ritenute non conformi agli standard di sicurezza.

Oltre 28mila articoli in un magazzino di Roma est

Gli interventi, eseguiti dopo la fine del periodo carnevalesco e nell’ambito dei controlli economici sul territorio, si concentrano soprattutto nella periferia orientale della Capitale. Qui i militari del Gruppo Pronto Impiego Roma hanno individuato un magazzino in cui erano conservati oltre 28mila articoli tra maschere, accessori, prodotti per il maquillage e dispositivi elettronici, in larga parte destinati ai minori. Secondo quanto accertato, molti prodotti erano privi delle certificazioni di conformità europee, non sottoposti ai test di laboratorio previsti o con marchio CE apposto in modo illecito.

Il rischio, spiegano gli investigatori, è duplice: da un lato l’inganno per i consumatori, dall’altro possibili conseguenze per la salute, soprattutto nel caso di cosmetici non testati o di materiali non certificati utilizzati per costumi e accessori.

Marchio "made in Italy" messo sopra quello il "made in Pakistan"

A Manziana, invece, i militari della Compagnia di Ladispoli hanno sequestrato 36.500 articoli in un negozio di casalinghi: anche qui maschere, abiti e accessori per bambini privi delle indicazioni obbligatorie su origine, composizione e modalità d’uso. In diversi casi il marchio "made in Italy" era stato sovrapposto a "made in Pakistan", con l’obiettivo di indurre in errore i genitori al momento dell’acquisto. Ulteriori controlli sono stati eseguiti a Civitavecchia, dove in due rivendite sono stati ritirati oltre 5mila prodotti carnevaleschi senza le informazioni minime previste o con marchi contraffatti.

Passato il carnevale, le operazioni proseguono. I numeri di questi giorni vanno a sommarsi ai risultati della guardia di finanza nel mese di febbraio, quando sono stati sequestrati due interi capannoni situati nella periferia orientale della Capitale con oltre un milione di prodotti.

Cronaca
roma
