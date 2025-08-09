roma
Sequestrati centinaia di chili di carne e pesce al Mercato Esquilino in pessimo stato di conservazione

Tre banchi del Mercato Esquilino sono finiti nel mirino dei carabinieri nel corso di un blitz nei mercati rionali: carne e pesce sequestrati, sul posto anche il personale della Asl.
A cura di Beatrice Tominic
Il blitz dei carabinieri al Mercato Esquilino.
Chili e chili di pesce e carne sono stati sequestrati nelle scorse ore dai carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante nel corso dei controlli nel quartiere Esquilino per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità e degrado e ad implementare gli standard di sicurezza.

In particolare i militari, nel corso degli accertamenti, hanno raggiunto il mercato Esquilino insieme al personale medico veterinario della ASL di Roma 1, con i quali hanno pianificato d’iniziativa un controllo straordinario volto a garantire gli standard igienico sanitari nella vendita di generi alimentari.

Alimenti sequestrati: centinaia di chili di carne e pesce sotto sequestro

I carabinieri hanno iniziato i controlli amministrativi mirati ad alcune attività commerciali, soprattutto di vendita di prodotti ittici e carni, all’interno del noto mercato di via Principe Amedeo.

Nel corso delle verifiche i militari, con la collaborazione del personale della Asl di Roma 3 presente con loro sul posto, hanno trovato dei banchi non a norma. Nei confronti di tre in particolare sono scattate le sanzioni e il sequestro degli alimenti. Si tratta di due banchi dediti alla vendita di carne e uno di prodotti ittici: nei loro confronti sono scattate sanzioni amministrative dal valore totale di 5000 euro.

Quanti chili di carne e pesce sono stati sequestrati al Mercato Esquilino

Oltre alle multe a carico dei gestori dei tre banchi, tutti cittadini stranieri, sono state rilevate pesanti carenze igienico sanitarie così gravi che i carabinieri hanno proceduto all'immediato sequestro dei prodotti, con successivo e conseguente smaltimento. In particolare, sono stati posti sotto sequestro 900 chili di carne e altri 130 chili di pesce tenuti in pessime condizioni di conservazione.

