Sequestra in casa la compagna dopo una lite: carabinieri fanno irruzione da una finestra e la salvano Hanno fatto irruzione da una finestra per salvare una donna. È stata lei stessa a far scattare l'allarme dopo che, a seguito di una lite, il compagna l'aveva sequestrata in casa.

A cura di Beatrice Tominic

L'ha sequestrata in casa dopo una lite, costringendola a non uscire. La donna, però, è riuscita comunque a far scattare l'allarme e in breve tempo l'hanno raggiunta i carabinieri. I militari hanno fatto irruzione in casa passando da una finestra. Una volta entrati, l'uomo ha iniziato a picchiare anche loro. Alla fine l'uomo, di 35 anni, è stato arrestato gravemente indiziato di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti della compagna ma anche di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Aggredita e sequestrata in casa: cosa è successo

I fatti risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti a Rocca di Papa, sui Castelli Romani. Tutto ha avuto inizio con una telefonata di allarme al numero di emergenza unico nue 112. La segnalazione arrivava direttamente da parte della donna coinvolta che ha chiesto aiuto ai carabinieri. Ha raccontato loro che si trovava in casa con il compagno quando, dopo averlo sorpreso mentre assumeva sostanze stupefacenti, è scoppiata una discussione molto accesa. In preda alla rabbia, l'uomo, un trentacinquenne, ha impedito alla donna di lasciare l'appartamento. L'ha iniziata a minacciare per costringerla a restare a casa.

L'arrivo dei soccorsi: l'irruzione dei carabinieri dalle finestra

Non appena ricevuta la telefonata, i carabinieri si sono precipitati nell'abitazione. Una volta raggiunto il luogo, però, il trentacinquenne si è rifiutato di farli entrare. Nel frattempo, i militari hanno sentito le urla della donna che si trovava all'interno. Constata la situazione di pericolo, a quel punto, i carabinieri si sono introdotti in casa, facendo irruzione da una finestra. Una volta entrati, sono stati aggrediti dal trentacinquenne che ha iniziato a colpirli con calci e pugni e che ha causato a uno di loro lievi lesioni, prima di essere bloccato.

L'arresto

Una volta raccolta la denuncia della donna, rimasta illesa, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Frascati hanno arrestato il trentacinquenne d'intesa con la Procura della Repubblica di Roma, poiché gravemente indiziato di maltrattamenti e sequestro di persona nei confronti della compagna e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il suo arresto è stato convalidato dal Tribunale di Velletri che ha disposto la custodia cautelare in carcere.