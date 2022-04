Senzatetto aggredito e massacrato di botte mentre riposava su una panchina: fermati tre uomini L’uomo, un clochard di circa 50 anni, è stato soccorso in piazza San Francesco di Paola, in pieno centro a Roma.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Stava riposando su una panchina, quando è stato aggredito e pestato a sangue. L'uomo, un clochard di circa 50 anni, è stato soccorso in piazza San Francesco di Paola, in pieno centro a Roma. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso e mercoledì, al termine delle indagini, tre cittadini indiani sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di concorso in tentato omicidio. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbero aggredito il senzatetto, un africano, per motivi ancora da chiarire. La vittima ha riportato gravi ferite alla testa ed è tuttora ricoverata all'ospedale San Giovanni in prognosi riservata. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

I tre aggressori sono sono stati fermati e accusati di tentato omicidio

L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza installate in zona. È così che i poliziotti hanno potuto ricostruire la dinamica dell'aggressione e sono riusciti a risalire ai tre autori del pestaggio. Non è chiaro se i tre conoscessero il 50enne oppure si è trattato di un raid indiscriminato, messo in atto senza particolari motivi. I tre, si vede nei filmati, hanno picchiato a sangue il senzatetto e poi si sono allontanati a piedi. Sarebbero anche loro dei senza fissa dimora. Il clochard ferito è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza, che ha trasportato la vittima al pronto soccorso in codice rosso. Come detto, ha riportato profonde perite alla testa e la sua prognosi è tuttora riservata. Gli aggressori dovranno rispondere, per il momento, dell'accusa di tentato omicidio.