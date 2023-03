Senza tetto trovato privo di vita nella Riserva dell’Aniene: aveva 50 anni Il corpo di un uomo di 50 anni che viveva senza fissa dimora è stato rinvenuto nella serata di ieri: ad allertare i carabinieri, è stato un amico della vittima.

A cura di Beatrice Tominic

L'allarme è scattato poco prima delle ore 22 nella serata di ieri, sabato 11 marzo 2023: una persona che viveva senza fissa dimora è stata rinvenuta senza vita in via Michelangelo Tilli, nel quartiere di Montesacro. È stato ritrovata in un giaciglio, quello in cui probabilmente viveva, all'interno della Riserva Naturale Valle dell'Aniene, nel quadrante a nord est della capitale.

A segnalare il ritrovamento del corpo privo di vita è stato un amico della vittima, un'altra persona che vive nella zona come senza fissa dimora. Sul posto, non appena arrivata la segnalazione, si sono recati i carabinieri della compagnia di Montesacro.

L'intervento dei carabinieri

Non appena arrivati nella Riserva Naturale della Valle dell'Aniene, i carabinieri sono stati guidati fino al corpo dell'uomo. Secondo le prime verifiche, si tratterebbe di un uomo di nazionalità romena nato nel 1973: un cinquantenne. Sul luogo del ritrovamento, oltre ai militari, anche il medico legale che non appena arrivato ha iniziato ad analizzare il corpo dell'uomo in cerca di eventuali segni di violenza. Secondo i primi accertamenti, però, il cadavere del cinquantenne ne sarebbe privo: per il momento la morte dell'uomo potrebbe essere stata determinata da cause naturali.

Di quanto avvenuto è stata avvisata, nel frattempo, anche l'Autorità Giudiziaria che, nonostante questo primo esame sul corpo del senza fissa dimora, ha disposto un'autopsia per fare maggiore chiarezza sulla morte. Dopo le prime analisi, effettuate sul posto in cui è stato ritrovato l'uomo, la salma è stato trasferita al policlinico Umberto I per gli ulteriori accertamenti.